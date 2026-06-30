Популярный сервис ИИ-агентов OpenClaw получил приложение для телефонов

Опубликовано 30 июня 2026, 12:411 мин.
Популярный сервис ИИ-агентов OpenClaw получил приложение для телефоновНо пользователи жалуются
Платформа для создания автономных ИИ-агентов OpenClaw представила официальные приложения для Android и iOS. Они позволяют общаться с помощником, что работает на ПК или сервере, прямо с телефона.
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Чтобы начать, нужно настроить шлюз OpenClaw на своём устройстве, затем связать с ним телефон. После этого доступны чат, голосовой режим, подтверждение действий, которые запрашивает помощник, а также уведомления о статусе задач.
Если разрешить, приложение может пользоваться камерой, экраном, геолокацией и уведомлениями.
Однако первые отзывы оказались далеко не восторженными. Пользователи в соцсетях жалуются на сырость разработки. У многих не получается связать приложение со шлюзом, а у тех, кому это удалось, «всё равно ничего не работает».