Популярный сервис ИИ-агентов OpenClaw получил приложение для телефонов

Чтобы начать, нужно настроить шлюз OpenClaw на своём устройстве, затем связать с ним телефон. После этого доступны чат, голосовой режим, подтверждение действий, которые запрашивает помощник, а также уведомления о статусе задач.

Если разрешить, приложение может пользоваться камерой, экраном, геолокацией и уведомлениями.

Однако первые отзывы оказались далеко не восторженными. Пользователи в соцсетях жалуются на сырость разработки. У многих не получается связать приложение со шлюзом, а у тех, кому это удалось, «всё равно ничего не работает».