Попытка заменить Instagram*: в России запустили новую соцсеть Looky

Попытка заменить Instagram*: в России запустили новую соцсеть LookyДизайн остался уж слишком похожим
В России официально представили новую социальную сеть Looky, которая позволяет автоматически переносить профиль из Instagram*, который, кстати, в стране заблокирован.
Фото: Looky
Создатели Looky утверждают, что инвестиции в проект превысили 160 млн рублей. Руководителем команды разработчиков Looky является Егор Яковлев, который также стоит за основанием стримингового сервиса Tvigle и был участником запуска онлайн-кинотеатра Start.
VC.ru
После переноса профиля из Instagram* посты, которые пользователь будет делать там, будут автоматически дублироваться в Looky. В соцсети доступны основные функции американского аналога, такие как публикация постов, лайки и рекомендации, «Истории», фильтры и встроенный мессенджер. В Looky также есть возможность сортировки постов по тематическим папкам и публикации внешних ссылок в постах.
А ещё в Looky есть донаты и встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT. Чтобы зарегистрироваться в новой соцсети, нужно ввести номер телефона или email.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.