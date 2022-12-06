Попытка заменить Instagram*: в России запустили новую соцсеть Looky

После переноса профиля из Instagram* посты, которые пользователь будет делать там, будут автоматически дублироваться в Looky. В соцсети доступны основные функции американского аналога, такие как публикация постов, лайки и рекомендации, «Истории», фильтры и встроенный мессенджер. В Looky также есть возможность сортировки постов по тематическим папкам и публикации внешних ссылок в постах.

А ещё в Looky есть донаты и встроенная программа лояльности с использованием блокчейна и NFT. Чтобы зарегистрироваться в новой соцсети, нужно ввести номер телефона или email.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.