Пора прощаться с Windows WordPad: текстовый редактор ушел на пенсию

Пора прощаться с Windows WordPad: текстовый редактор ушел на пенсиюНе самый лучший среди конкурентов
Microsoft официально начала постепенный отказ от WordPad, базового текстового редактора, который был неотъемлемой частью Windows на протяжении почти 30 лет. Начиная с последней сборки Windows 11 Insider (26020), WordPad больше не устанавливается в систему, и в конечном итоге будет полностью удален из операционной системы в одном из будущих обновлений.
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Это прощание не было единственным заголовком недавней сборки Insider, но, скорее всего, оно привлекло наибольшее внимание. Хотя в последние годы WordPad активно не развивался, он занимал сентиментальное место для многих, предлагая альтернативу "Блокноту".
Но не все новости безрадостны. Надежный "Блокнот" получил в этой сборке немного любви: улучшены функции доступности для голосового управления и возможность приостанавливать и возобновлять печать. Кроме того, появилось новое уведомление о том, что компьютер находится в режиме энергосбережения, а также возможность давать устройствам более описательные имена для упрощения совместного использования.
Хотя прощание с такими знакомыми лицами, как WordPad, может показаться горько-сладким, это напоминание о том, что программное обеспечение развивается. Для тех, кто все еще тоскует по базовому текстовому редактору с ноткой ностальгии, всегда есть сторонние решения.