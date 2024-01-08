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Приложения
03:00, 08 января 2024
1 мин.

Пора прощаться с Windows WordPad: текстовый редактор ушел на пенсию

Не самый лучший среди конкурентов

Microsoft официально начала постепенный отказ от WordPad, базового текстового редактора, который был неотъемлемой частью Windows на протяжении почти 30 лет. Начиная с последней сборки Windows 11 Insider (26020), WordPad больше не устанавливается в систему, и в конечном итоге будет полностью удален из операционной системы в одном из будущих обновлений.

Пора прощаться с Windows WordPad: текстовый редактор ушел на пенсию

© Ferra.ru

Это прощание не было единственным заголовком недавней сборки Insider, но, скорее всего, оно привлекло наибольшее внимание. Хотя в последние годы WordPad активно не развивался, он занимал сентиментальное место для многих, предлагая альтернативу "Блокноту".

Но не все новости безрадостны. Надежный "Блокнот" получил в этой сборке немного любви: улучшены функции доступности для голосового управления и возможность приостанавливать и возобновлять печать. Кроме того, появилось новое уведомление о том, что компьютер находится в режиме энергосбережения, а также возможность давать устройствам более описательные имена для упрощения совместного использования.

Хотя прощание с такими знакомыми лицами, как WordPad, может показаться горько-сладким, это напоминание о том, что программное обеспечение развивается. Для тех, кто все еще тоскует по базовому текстовому редактору с ноткой ностальгии, всегда есть сторонние решения.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Microsoft
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#приложение
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#обновление
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