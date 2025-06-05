Pornhub и YouPorn закрыли доступ для французов из-за недавнего закона

Теперь вместо видео пользователи увидят сообщение, что французский закон «угрожает личной информации и при этом неэффективен». Согласно закону, сайты должны проверять возраст с помощью банковской карты или документов, но при этом использовать специальную систему, которая сохраняет анонимность пользователя. Aylo считает этот подход опасным и уязвимым для утечек данных.

Компания предлагает альтернативу — чтобы возраст проверялся на уровне устройства или операционной системы, например, через Android, iOS или Windows, а не самими сайтами.

Министр культуры Аурор Берже заявила, что если сайты не хотят выполнять требования, то их уход — даже к лучшему, так как это сократит доступ несовершеннолетних к «жесткому и унижающему контенту».