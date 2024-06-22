Pornhub лучше покинет еще пять штатов, но проверку возраста не введет

Опубликовано 22 июня 2024, 09:00
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Pornhub лучше покинет еще пять штатов, но проверку возраста не введетЧем-то ей недавний закон не нравится
С 1 июля Pornhub заблокирует пользователей в Индиане, Айдахо, Канзасе, Кентукки и Небраске из-за новых законов о проверке возраста, требующих от пользователей предоставлять удостоверение личности для доступа к контенту для взрослых.
Этот шаг последовал за аналогичными блокировками в Техасе, Юте и других штатах. Pornhub утверждает, что эти законы создают значительные риски для конфиденциальности, включая кражу личных данных и фишинг.
Вместо этого Pornhub выступает за проверку возраста на основе устройств, которая позволяет пользователям один раз подтвердить свой возраст, сокращая необходимость повторного предоставления данных. По их мнению, это более безопасное и удобное решение.
Несмотря на эти опасения по поводу конфиденциальности, штаты продолжают вводить проверку по идентификатору, что приводит к перетоку трафика на менее безопасные сайты.