Pornhub лучше покинет еще пять штатов, но проверку возраста не введет

Этот шаг последовал за аналогичными блокировками в Техасе, Юте и других штатах. Pornhub утверждает, что эти законы создают значительные риски для конфиденциальности, включая кражу личных данных и фишинг.

Вместо этого Pornhub выступает за проверку возраста на основе устройств, которая позволяет пользователям один раз подтвердить свой возраст, сокращая необходимость повторного предоставления данных. По их мнению, это более безопасное и удобное решение.

Несмотря на эти опасения по поводу конфиденциальности, штаты продолжают вводить проверку по идентификатору, что приводит к перетоку трафика на менее безопасные сайты.