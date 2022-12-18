Pornhub заблокировали на YouTube

Канал Pornhub, у которого до закрытия было около 900 000 подписчиков, размещал непорнографический контент, продвигающий сайт, актрис и актёров. К роликам, впрочем, всё равно применялось возрастное ограничение.

В Pornhub отрицают, что размещали на YouTube материалы для взрослых или ссылались на них. В последнее время сайту приходится бороться с различными обвинениями. В том числе его обвиняют в размещении материалов без согласия участников.