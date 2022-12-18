Pornhub заблокировали на YouTube

11:48, 18 декабря 2022
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Pornhub заблокировали на YouTubeЗа нарушения правил
YouTube удалил канал Pornhub из-за «множественных» нарушений правил сообщества. В частности, канал нарушил политику внешних ссылок, которая запрещает пользователям ссылаться на контент, запрещённый на платформе, например на порнографию.
Фото: Flickr
Канал Pornhub, у которого до закрытия было около 900 000 подписчиков, размещал непорнографический контент, продвигающий сайт, актрис и актёров. К роликам, впрочем, всё равно применялось возрастное ограничение.
В Pornhub отрицают, что размещали на YouTube материалы для взрослых или ссылались на них. В последнее время сайту приходится бороться с различными обвинениями. В том числе его обвиняют в размещении материалов без согласия участников.