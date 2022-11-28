Приложения
16:36, 28 ноября 2022
1 мин.

Порно и азартные игры: Twitter начал прятать новости о китайских протестах за кучей спама

Иначе Си будет недоволен?

Журналисты заметили, что результаты поиска в Twitter по крупным китайским городам заполнились твитами об эскорт-услугах, порнографии и азартных играх, которые заслоняют сообщения о волне протестов, охвативших страну.

Порно и азартные игры: Twitter начал прятать новости о китайских протестах за кучей спама

Фото: Pixabay

Если пытаться искать в Twitter «北京» (Пекин) или «上海» (Шанхай), то можно увидеть кучу спама. Твиты с миловидными девушками и рекламой азартных игр по количеству значительно превышают число твитов о протестах.

Порно и азартные игры: Twitter начал прятать новости о китайских протестах за кучей спама

Согласно анализу, проведённому специалистом из Стэнфорда, более 95 процентов твитов по поисковому запросу «Пекин» поступают со спам-аккаунтов, при этом более 70 процентов учётных записей начали публиковать такие объёмы только недавно. Эксперты считают, что эти спам-аккаунты связаны с китайским правительством. Предполагается, это делается, чтобы затруднить поиск информации о протестах.

Источник:The Verge
Теги:
#TWITTER
,
#Китай
Новости партнеров
Новости партнеров