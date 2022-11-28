Порно и азартные игры: Twitter начал прятать новости о китайских протестах за кучей спама

Согласно анализу, проведённому специалистом из Стэнфорда, более 95 процентов твитов по поисковому запросу «Пекин» поступают со спам-аккаунтов, при этом более 70 процентов учётных записей начали публиковать такие объёмы только недавно. Эксперты считают, что эти спам-аккаунты связаны с китайским правительством. Предполагается, это делается, чтобы затруднить поиск информации о протестах.