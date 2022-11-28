Порно и азартные игры: Twitter начал прятать новости о китайских протестах за кучей спама

Порно и азартные игры: Twitter начал прятать новости о китайских протестах за кучей спамаИначе Си будет недоволен?
Журналисты заметили, что результаты поиска в Twitter по крупным китайским городам заполнились твитами об эскорт-услугах, порнографии и азартных играх, которые заслоняют сообщения о волне протестов, охвативших страну.
Фото: Pixabay
Если пытаться искать в Twitter «北京» (Пекин) или «上海» (Шанхай), то можно увидеть кучу спама. Твиты с миловидными девушками и рекламой азартных игр по количеству значительно превышают число твитов о протестах.
Согласно анализу, проведённому специалистом из Стэнфорда, более 95 процентов твитов по поисковому запросу «Пекин» поступают со спам-аккаунтов, при этом более 70 процентов учётных записей начали публиковать такие объёмы только недавно. Эксперты считают, что эти спам-аккаунты связаны с китайским правительством. Предполагается, это делается, чтобы затруднить поиск информации о протестах.