После акцента на ИИ в Google Поиске взлетела популярность поисковика DuckDuckGo

Одна из таких альтернатив — DuckDuckGo. Он делает упор на приватность и, что важно для многих сейчас, даёт человеку выбор: использовать ИИ или нет. По словам основателя компании Габриэля Вайнберга, после анонсов Google люди стали массово переходить на DuckDuckGo.

Только за последние выходные в США число установок мобильного приложения DuckDuckGo выросло в среднем на 18% по сравнению с прошлой неделей. А в пиковый день, 25 мая, рост достиг 30,5%. Особенно активно устанавливали приложение на iPhone и iPad — здесь средний рост составил 33%, а в лучший день — почти 70%.

Также выросло число посещений «безИИшной» версии поиска DuckDuckGo: в среднем на 22,7% за выходные, с пиком 27,7% 24 мая.