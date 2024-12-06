После ареста Дурова Telegram взялся за проблему детского порно совместно с IWF

Этот шаг был предпринят после того, как критики обвинили Telegram в том, что он «не делает достаточно» для борьбы с незаконным контентом, в частности из-за своей зашифрованной системы обмена сообщениями. С 2022 года IWF сообщил о «тысячах случаев жестокого обращения с детьми» в Telegram, которые были удалены.

Новые меры также будут направлены на борьбу с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом. Представитель Telegram Реми Воган заявил, что это сотрудничество укрепит существующие инструменты модерации платформы, которые «уже удаляют сотни тысяч оскорбительных материалов ежемесячно».