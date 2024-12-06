После ареста Дурова Telegram взялся за проблему детского порно совместно с IWF

Опубликовано 06 декабря 2024, 00:001 мин.
После ареста Дурова Telegram взялся за проблему детского порно совместно с IWFХватило ареста гендиректора
Telegram объявил о сотрудничестве с Internet Watch Foundation (IWF) для борьбы с материалами с сексуальным насилием над детьми на своей платформе. Мессенджер будет использовать инструменты IWF, включая технологию сопоставления хэшей, для выявления и блокировки известных изображений.
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Этот шаг был предпринят после того, как критики обвинили Telegram в том, что он «не делает достаточно» для борьбы с незаконным контентом, в частности из-за своей зашифрованной системы обмена сообщениями. С 2022 года IWF сообщил о «тысячах случаев жестокого обращения с детьми» в Telegram, которые были удалены.
Новые меры также будут направлены на борьбу с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом. Представитель Telegram Реми Воган заявил, что это сотрудничество укрепит существующие инструменты модерации платформы, которые «уже удаляют сотни тысяч оскорбительных материалов ежемесячно».