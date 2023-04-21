После интервью с хакером журналиста навсегда забанили в Twitter

Кэмерон призвал хакера связаться с ним через Twitter, что было расценено как нарушение политики социальной платформы по распространению взломанных материалов.

Журнал Wired, в котором работает Кэмерон, опубликовал заявление, в котором говорится, что ни в статье Кэмерона, ни в его Twitter не было взломанных материалов, и они не считают, что его аккаунт нарушает политику соцсети.

Блокировка вызвала споры о том, нарушил ли репортаж Кэмерона политику Twitter и имеет ли Уолш право подать иск против Кэмерона за сообщение о взломе.

Ни Уолш, ни Кэмерон не дали комментариев по этому вопросу.