После критики Zoom отказалась от обучения ИИ данными пользователей

Этот шаг был предпринят после того, как были высказаны опасения по поводу недавнего изменения условий использования Zoom, которое, как оказалось, предоставляло компании права на использование контента клиентов для обучения моделей искусственного интеллекта.

Первоначально компания заявила, что она не использует аудио-, видео- и чат-контент клиентов для обучения искусственного интеллекта «без согласия». Однако теперь в обновленных условиях прямо говорится, что контент клиентов, включая аудио- и видеозаписи, чаты и прочее, не будет использоваться для разработки генеративного ИИ.