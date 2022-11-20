После начала опроса о восстановлении Трампа в Twitter на соцсеть напали боты

После начала опроса о восстановлении Трампа в Twitter на соцсеть напали ботыНо, видимо, не так успешно – смотря какая у них была цель
Ранее мы писали о том, что голосование о восстановлении бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter закончилось для его аккаунта положительно. Однако в то время, пока шло голосование, Маск отметил, что этот опрос атаковали боты.
Маск заявил, что “армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться”. Все дело в том, что новый владелец соцсети получил “несколько интересных уроков для чистки будущих опросов”.
Увлекательно наблюдать за опросом Трампа в Твиттере. Атака ботов впечатляет
Напомним, что в пятницу вечером Маск опубликовал опрос, в котором людям предлагалось проголосовать за то, должен ли Twitter разблокировать бывшего президента США. Двадцать четыре часа спустя голосование закрылось, и Маск объявил, что Трамп действительно будет восстановлен в должности.