После начала опроса о восстановлении Трампа в Twitter на соцсеть напали боты

Но, видимо, не так успешно – смотря какая у них была цель

Ранее мы писали о том, что голосование о восстановлении бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter закончилось для его аккаунта положительно. Однако в то время, пока шло голосование, Маск отметил, что этот опрос атаковали боты.