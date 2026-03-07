Приложения
Опубликовано 07 марта 2026, 16:13
После отказа выдавать ИИ для слежки Пентагон признал Anthropic «угрозой» рынку

Anthropic намерена оспорить решение Пентагона
Anthropic заявила о намерении подать иск против Министерства обороны США, которое недавно признало её «риском для цепочки поставок».
© Anthropic

Глава Anthropic Дарио Амодеи назвал это решение юридически необоснованным. По его словам, спор возник из-за того, как именно военные хотят использовать системы ИИ. Компания заявляет, что не позволит применять свои технологии для массового наблюдения за гражданами США или для полностью автономного оружия. В то же время военные хотели иметь возможность использовать такие системы для любых «законных задач». А чьи законы, собственно говоря?

Амодеи отметил, что по закону подобная мера должна использоваться лишь для защиты государственных систем и «не должна наказывать поставщика». Поэтому, по мнению Anthropic, решение должно быть ограничено по масштабу.

В это время OpenAI уже заключила соглашение с Министерством обороны вместо Anthropic.