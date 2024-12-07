После победы Трампа ИИ-стартап Илона Маска привлек 6 миллиардов долларов

Опубликовано 07 декабря 2024, 20:151 мин.
После победы Трампа ИИ-стартап Илона Маска привлек 6 миллиардов долларовДля развития усилий в области искусственного интеллекта
xAI, компания Илона Маска, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила новое финансирование в размере 6 миллиардов долларов, в результате чего общая сумма привлеченных средств достигла 12 миллиардов долларов. В последнем раунде, который закончился после выборов, где победил Трамп (Маск его сторонник, но мы ни на что не намекаем) приняли участие 97 инвесторов, однако их личности не разглашаются.
xAI теперь нацелена на оценку в 50 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем полгода назад.
Основанная в прошлом году, компания выпустила свою модель искусственного интеллекта Grok, интегрированную в X (бывший Twitter) Маска. Grok предлагает такие функции, как чатбот и генерация изображений, без многих обычных ограничений, характерных для других моделей ИИ.
Компания быстро развивается, чтобы конкурировать с такими лидерами, как OpenAI и Anthropic. Помимо предоставления услуг для других предприятий Маска, включая SpaceX и Tesla, xAI наращивает свою инфраструктуру. Ее центр обработки данных в Мемфисе растет.
В настоящее время доход xAI составляет около 100 миллионов долларов в год.