После победы Трампа ИИ-стартап Илона Маска привлек 6 миллиардов долларов

xAI теперь нацелена на оценку в 50 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем полгода назад.

Основанная в прошлом году, компания выпустила свою модель искусственного интеллекта Grok, интегрированную в X (бывший Twitter) Маска. Grok предлагает такие функции, как чатбот и генерация изображений, без многих обычных ограничений, характерных для других моделей ИИ.

Компания быстро развивается, чтобы конкурировать с такими лидерами, как OpenAI и Anthropic. Помимо предоставления услуг для других предприятий Маска, включая SpaceX и Tesla, xAI наращивает свою инфраструктуру. Ее центр обработки данных в Мемфисе растет.

В настоящее время доход xAI составляет около 100 миллионов долларов в год.