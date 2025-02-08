После прихода Трампа Google Календарь перестал отмечать Месяц истории чернокожих

Google объяснил, что ранее добавлял широкий спектр культурных событий вручную, но оказалось, что поддерживать его по всему миру слишком «сложно». В середине 2024 года компания решила отображать только государственные праздники и национальные торжества, которые поступают от ее давнего партнера, сайта timeanddate.com. По словам Google, пользователи по-прежнему могут вручную добавлять «культурные события, которые они считают важными».

Некоторые люди приветствовали удаление непраздничных событий, но другие обвинили Google в том, что он поддался «политическому давлению» со стороны Трампа.