После разрешения на загрузку длинных видео подписчики Twitter Blue «спиратили» фильм

14:15, 19 мая 2023
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После разрешения на загрузку длинных видео подписчики Twitter Blue «спиратили» фильмНо «провисел» он там недолго
Twitter представил новую интересную функцию для своих подписчиков Twitter Blue, позволяющую им загружать видео длиной до двух часов. Это усовершенствование уже привело к некоторым интересным инцидентам, например, к попытке поделиться полной версией «Шрека 3» в комментариях к твиту Илона Маска.
Видеоролики могут иметь максимальное разрешение 1080p и должны быть размером не более 8 ГБ. Однако важно отметить, что расширенная двухчасовая загрузка видео в настоящее время доступна только для пользователей веб- и iOS-версии соцсети, в то время как пользователи Android ограничены видео длительностью не более 10 минут.
Twitter, как сообщает The Verge, также изучает возможности разделения доходов от рекламы с подписчиками Blue.