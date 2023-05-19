После разрешения на загрузку длинных видео подписчики Twitter Blue «спиратили» фильм

Видеоролики могут иметь максимальное разрешение 1080p и должны быть размером не более 8 ГБ. Однако важно отметить, что расширенная двухчасовая загрузка видео в настоящее время доступна только для пользователей веб- и iOS-версии соцсети, в то время как пользователи Android ограничены видео длительностью не более 10 минут.

Twitter, как сообщает The Verge, также изучает возможности разделения доходов от рекламы с подписчиками Blue.