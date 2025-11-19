После сделки Oracle с создателем ChatGPT акции первой потеряли $315 млрд

Главная причина снижения акций — огромные инвестиции Oracle в дата-центры, построенные за счёт долгов, чтобы обеспечить рост OpenAI. Как пишут СМИ, компания стремится стать “основным облачным партнёром OpenAI”, предлагая ей выгодные условия и рассчитывая быстро начать получать доход. Но такая стратегия связана с серьёзными рисками: долг растёт, а прогнозируемый денежный поток будет отрицательным “как минимум на ближайшие пять лет”, отмечают эксперты. Сама Oracle рассчитывает увеличить доходы от облачных услуг до $166 млрд к 2030 году.

Тем не менее рынок в целом выглядит похоже: акции Oracle, как и акции Broadcom и Amazon после аналогичных инвестиций в ИИ, продолжают снижаться. На этом фоне акции Nvidia почти не изменились после соглашения с OpenAI.