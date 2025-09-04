После скандала ChatGPT начнёт предупреждать родителей о стрессе у ребёнка

Опубликовано 04 сентября 2025, 15:001 мин.
После скандала ChatGPT начнёт предупреждать родителей о стрессе у ребёнкаВдруг он переживает сильный стресс
В последнее время всё чаще стали всплывать истории, где общение с чат-ботами приводило к серьёзным последствиям — от психологических срывов до полноценных трагедий. Эксперты считают, что особенно уязвимы подростки. Теперь компания OpenAI намерена усилить защиту юных пользователей, пишут СМИ.
© OpenAI
Разработчики ChatGPT объявили, что введут систему уведомлений для родителей. Если искусственный интеллект заметит признаки сильного эмоционального кризиса у подростка, родители получат предупреждение. Это будет работать только при условии, что родительская и детская учётные записи связаны.
Вместе с этим родители смогут управлять настройками ChatGPT: ограничивать доступ к определённым функциям, например, к сохранению истории диалогов, и включать «детский режим» для более безопасного общения.
OpenAI уже представила план на 120 дней по внедрению новых функций. Связка аккаунтов и базовые родительские настройки появятся в ближайший месяц.