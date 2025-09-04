После скандала ChatGPT начнёт предупреждать родителей о стрессе у ребёнка

Разработчики ChatGPT объявили, что введут систему уведомлений для родителей. Если искусственный интеллект заметит признаки сильного эмоционального кризиса у подростка, родители получат предупреждение. Это будет работать только при условии, что родительская и детская учётные записи связаны.

Вместе с этим родители смогут управлять настройками ChatGPT: ограничивать доступ к определённым функциям, например, к сохранению истории диалогов, и включать «детский режим» для более безопасного общения.

OpenAI уже представила план на 120 дней по внедрению новых функций. Связка аккаунтов и базовые родительские настройки появятся в ближайший месяц.