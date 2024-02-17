После угрозы взрыва Индия задумала заблокировать почтовый клиент ProtonMail

По словам источников, комитет по блокировке 69A, отвечающий за ограничение онлайн-контента, собрался в среду, чтобы обсудить запрос. Хотя окончательное решение еще не принято, Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) поставило этот вопрос на контроль в Департаменте телекоммуникаций (DoT).

Суть проблемы заключается в шифровании ProtonMail, которое скрывает содержимое электронной почты даже от правоохранительных органов. Власти, как сообщается, пытались отследить IP-адрес отправителя и обращались за помощью в Интерпол, но обе попытки оказались безуспешными. Кроме того, MeitY уже сталкивался с трудностями при получении информации из ProtonMail в уголовных делах, не связанных с 69A.

ProtonMail решительно выступает против потенциального запрета, называя его «ошибочным» и неэффективным. Они утверждают, что это просто подтолкнет преступников к другим платформам и мало что сделает для сдерживания тех, кто находится за пределами Индии. Более того, они подчеркивают свою политику нетерпимости к злоупотреблениям и готовность сотрудничать в рамках международного законодательства.