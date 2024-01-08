После ухода Disney из Twitter рекламу на платформе выкупили криптомошенники

В сообщениях пользователей описывается «бесконечный поток» рекламы, ведущей к фальшивым валютам, криптовалютным сливщикам и другим мошенническим схемам. Эти объявления появляются по всей платформе.

В чем же дело? Многие из этих мошеннических объявлений исходят от верифицированных аккаунтов — пользователей, которые платят за функции X Premium. В связи с этим возникают вопросы о том, достаточен ли процесс верификации X для предотвращения злоупотреблений.

Огромное количество мошеннических объявлений наводит на мысль о недостаточно тщательной проверке рекламы в X. Пользователи предполагают, что X может уделять первостепенное внимание доходам, возможно, из-за потери крупных рекламодателей в прошлом году (тогда ушло множество компаний, в том числе Apple и Disney).