Последнее обновление Chrome сломало выделение текста на сайтах

Проблема связана с изменением стилей выделения в браузере, которое не совместимо с Tailwind CSS. Хотя пользователи могут продолжать пытаться выделить, скопировать и вставить текст, визуальные индикаторы этих действий исчезли, а на некоторых сайтах копирование и вставка может быть полностью заблокировано.

Причина проблемы заключается в изменениях поведения наследования свойств выделения в Chrome. Ранее версии 130 и ниже использовали модель, при которой выделенный текст наследует стили от выбранного элемента. В Chrome 131 было внедрено новое поведение, при котором элементы наследуют стили выделения от своих родительских элементов, что нарушает совместимость с некоторыми CSS-фреймворками, такими как Tailwind.

Создатель Tailwind, Адам Уэтэн, предложил обходное решение для веб-разработчиков, но его внедрение может занять время. Google признала проблему.