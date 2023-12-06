Последнее обновление Windows «превратила» все принтеры пользователей в HP LaserJet

Жалобы поступают с 28 ноября, причем пострадали пользователи Windows 10 и 11. Даже принтеры, не принадлежащие HP, не защищены от этого «принтерного апокалипсиса»: некоторые пользователи утверждают, что обновление устанавливает драйверы для принтеров, которые даже не подключены. Microsoft хранит молчание по этому вопросу, оставляя пользователей в поисках решений, пока HP самостоятельно пытается найти первопричину.

А раз Microsoft не выпускает исправление, пользователям лучше с осторожностью относиться к обновлениям после 27 ноября.