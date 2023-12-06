Последнее обновление Windows «превратила» все принтеры пользователей в HP LaserJet

Последнее обновление Windows «превратила» все принтеры пользователей в HP LaserJetЕсли у вас случилось то же самое, то вы не одни
Недавнее обновление для Windows посеяло хаос среди пользователей, «превращая» все их принтеры в HP LaserJet M101-M106, независимо от марки. Поступают сообщения о таинственной подмене значков и названий, что приводит пользователей в недоумение и разочарование.
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Жалобы поступают с 28 ноября, причем пострадали пользователи Windows 10 и 11. Даже принтеры, не принадлежащие HP, не защищены от этого «принтерного апокалипсиса»: некоторые пользователи утверждают, что обновление устанавливает драйверы для принтеров, которые даже не подключены. Microsoft хранит молчание по этому вопросу, оставляя пользователей в поисках решений, пока HP самостоятельно пытается найти первопричину.
А раз Microsoft не выпускает исправление, пользователям лучше с осторожностью относиться к обновлениям после 27 ноября.