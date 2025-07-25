Последний указ заставит разработчиков ИИ подстраиваться под политику США

Это, по их мнению, создаст «давление» и ограничит свободу работы над ИИ.

Сам Трамп заявил, что теперь правительство будет использовать только «справедливый» и «объективный» ИИ, свободный от идеологических влияний.

В указе также содержится план по развитию ИИ в США с упором на безопасность и конкуренцию с Китаем, без излишних правил. При этом американские компании, такие как OpenAI и Google, недавно получили миллионы долларов от Министерства обороны на развитие ИИ для безопасности страны.

Многие специалисты считают, что полная объективность невозможна, а попытки создать «чистый» ИИ могут привести к цензуре.