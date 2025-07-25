Последний указ заставит разработчиков ИИ подстраиваться под политику США

Опубликовано 25 июля 2025, 15:181 мин.
Последний указ заставит разработчиков ИИ подстраиваться под политику СШАЧтобы получить государственные контракты
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий правительству закупать ИИ, который не является «идеологически нейтральным» и содержит элементы «воук"-идеологии. В указе говорится, что такие темы искажают качество и точность работы ИИ. Эксперты предупреждают, что этот указ может заставить разработчиков подстраиваться под политическую позицию Белого дома, чтобы получить государственные контракты.
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Это, по их мнению, создаст «давление» и ограничит свободу работы над ИИ.
Сам Трамп заявил, что теперь правительство будет использовать только «справедливый» и «объективный» ИИ, свободный от идеологических влияний.
В указе также содержится план по развитию ИИ в США с упором на безопасность и конкуренцию с Китаем, без излишних правил. При этом американские компании, такие как OpenAI и Google, недавно получили миллионы долларов от Министерства обороны на развитие ИИ для безопасности страны.
Многие специалисты считают, что полная объективность невозможна, а попытки создать «чистый» ИИ могут привести к цензуре.