Посмотрите, как умные очки создают субтитры к разговору в реальном времени

Посмотрите, как умные очки создают субтитры к разговору в реальном времениВсё благодаря новому приложению
Запущено приложение под названием XRAI Glass App, которое способно создавать субтитры к речь в режиме реального времени и показывать их прямо на умных очках. Поддерживается перевод на девять языков, поэтому создатели считают, что смогут так «разрушить» языковые барьеры.
Особенно приложение пригодится слабослышащим людям, ведь они смогут видеть реплики собеседника прямо перед глазами.
Приложение совместимо с очками Nreal Air. Поддерживаются девять ведущих языков мира: английский, китайский (мандаринское наречие), японский, корейский, испанский, французский, португальский, немецкий и итальянский.
Помимо этого, XRAI Glass запускает пилотный проект персонального ИИ-помощника. Когда пользователь задаёт любой вопрос, ответ мгновенно появляется в виде надписи перед глазами.
Приложение XRAI Glass доступно для загрузки в магазине Google Play, а очки дополненной реальности Nreal Air доступны на Amazon.