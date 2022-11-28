Приложения
16:13, 28 ноября 2022
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Посмотрите, как умные очки создают субтитры к разговору в реальном времени

Всё благодаря новому приложению

Запущено приложение под названием XRAI Glass App, которое способно создавать субтитры к речь в режиме реального времени и показывать их прямо на умных очках. Поддерживается перевод на девять языков, поэтому создатели считают, что смогут так «разрушить» языковые барьеры.

Посмотрите, как умные очки создают субтитры к разговору в реальном времени

Особенно приложение пригодится слабослышащим людям, ведь они смогут видеть реплики собеседника прямо перед глазами.

Приложение совместимо с очками Nreal Air. Поддерживаются девять ведущих языков мира: английский, китайский (мандаринское наречие), японский, корейский, испанский, французский, португальский, немецкий и итальянский.

Помимо этого, XRAI Glass запускает пилотный проект персонального ИИ-помощника. Когда пользователь задаёт любой вопрос, ответ мгновенно появляется в виде надписи перед глазами.

Приложение XRAI Glass доступно для загрузки в магазине Google Play, а очки дополненной реальности Nreal Air доступны на Amazon.

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