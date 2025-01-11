Постановление суда ЕС о «гео-блокировке» Apple отразится и на магазине Google

Опубликовано 11 января 2025, 06:001 мин.
Постановление суда ЕС о «гео-блокировке» Apple отразится и на магазине GooglePlay Store или Play Market
В ноябре суд ЕС постановил, что практика Apple в App Store нарушает правила региональной доступности, что вызвало опасения у аналитиков и СМИ, которые на них ссылаются, по поводу будущего ещё и Play Store. Решение основано на «Постановлении о гео-блокировке», которое направлено на предотвращение дискриминации по признаку национальности, места жительства и местонахождения на территории ЕС.
© Apple / Google
Европейская комиссия сочла, что региональные ограничения Apple, такие как ограничение способов оплаты и запрет на магазины приложений вне ЕС, нарушают правила. В частности, пользователи не могут изменить страну своего Apple ID или перенести покупки из одной страны в другую. Apple был дан месяц на ответ, но никаких изменений пока не произошло.
Google также подвергалась проверке в связи с практикой работы Play Store. В прошлом году ЕС обнаружил схожие проблемы, например, ограничение пользователей на обновление регистрации в одной стране в год. Несмотря на то что Google внесла обновления, чтобы соответствовать нормам ЕС, остающийся вопрос о переносе баланса Play Store между регионами также может стать предметом рассмотрения.