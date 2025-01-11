Постановление суда ЕС о «гео-блокировке» Apple отразится и на магазине Google

Европейская комиссия сочла, что региональные ограничения Apple, такие как ограничение способов оплаты и запрет на магазины приложений вне ЕС, нарушают правила. В частности, пользователи не могут изменить страну своего Apple ID или перенести покупки из одной страны в другую. Apple был дан месяц на ответ, но никаких изменений пока не произошло.

Google также подвергалась проверке в связи с практикой работы Play Store. В прошлом году ЕС обнаружил схожие проблемы, например, ограничение пользователей на обновление регистрации в одной стране в год. Несмотря на то что Google внесла обновления, чтобы соответствовать нормам ЕС, остающийся вопрос о переносе баланса Play Store между регионами также может стать предметом рассмотрения.