Посты в Twitter стали использовать для обучения ИИ: от этого можно отказаться

Доступ к этой новой настройке можно получить через сайт, перейдя в раздел «Настройки и конфиденциальность» в меню с тремя точками, затем выбрав «Конфиденциальность и безопасность» и, наконец, «Grok».

Аккаунт @Safety объявил, что эта опция теперь доступна для ПК-версий и вскоре будет распространена на мобильные устройства. Пользователи могут снять флажок, чтобы предотвратить использование их сообщений, взаимодействий, вводов и результатов в Grok. Для того же результата можно сделать аккаунт приватным.

Кроме того, пользователи могут удалить историю своих разговоров с Grok, хотя на данный момент это актуально только для тех, кто подписан на X Premium или Premium Plus (только им он доступен).