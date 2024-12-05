Повышение стоимости биткоина «раззадорило» криптомошенников: новые волны атак

на подъеме: на что обратить внимание

С ростом стоимости криптовалют участились случаи мошенничества, направленного на людей, которые имеют хоть какие-то монеты. По оценкам ФБР, в этому году потери от криптомошенничества составят более 5,6 миллиарда долларов. Вот обзор распространенных видов мошенничества и советы по безопасности.