Повышение стоимости биткоина «раззадорило» криптомошенников: новые волны атак

Повышение стоимости биткоина «раззадорило» криптомошенников: новые волны атакна подъеме: на что обратить внимание
Виды мошенничества.
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Pig butchering («Забой свиней»): Мошенники втираются в доверие с помощью фальшивой дружелюбности или пародий на знаменитостей, а потом подталкивают к фиктивным инвестициям, чтобы опустошить счета жертв.
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Deepfake: Поддельные видеоролики, например, с Илоном Маском обещают огромные доходы от криптовалютных депозитов.
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Фальшивые торговые платформы: Мошеннические платформы исчезают с денежными средствами пользователей или требуют фиктивную плату.
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Аферы с авансовыми платежами: Мошенники требуют предоплату за обещанные доходы, которые так и не будут вами получены.
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Тайпсквоттинг: Самозванцы создают поддельные сайты, имитирующие законные криптовалютные платформы, чтобы украсть учетные данные.
Как защитить себя?
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Используйте менеджер паролей, чтобы избежать поддельных сайтов.
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Включите многофакторную аутентификацию.
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Избегайте «непонятных» сообщений и никогда не делитесь конфиденциальной информацией.
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Перед торговлей тщательно изучите платформы.
Помните: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.