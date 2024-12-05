Приложения
Опубликовано 05 декабря 2024, 16:27
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Повышение стоимости биткоина «раззадорило» криптомошенников: новые волны атак

на подъеме: на что обратить внимание
С ростом стоимости криптовалют участились случаи мошенничества, направленного на людей, которые имеют хоть какие-то монеты. По оценкам ФБР, в этому году потери от криптомошенничества составят более 5,6 миллиарда долларов. Вот обзор распространенных видов мошенничества и советы по безопасности.
Повышение стоимости биткоина «раззадорило» криптомошенников: новые волны атак
© Ferra

Виды мошенничества.

  • Pig butchering («Забой свиней»): Мошенники втираются в доверие с помощью фальшивой дружелюбности или пародий на знаменитостей, а потом подталкивают к фиктивным инвестициям, чтобы опустошить счета жертв.

  • Deepfake: Поддельные видеоролики, например, с Илоном Маском обещают огромные доходы от криптовалютных депозитов.

  • Фальшивые торговые платформы: Мошеннические платформы исчезают с денежными средствами пользователей или требуют фиктивную плату.

  • Аферы с авансовыми платежами: Мошенники требуют предоплату за обещанные доходы, которые так и не будут вами получены.

  • Тайпсквоттинг: Самозванцы создают поддельные сайты, имитирующие законные криптовалютные платформы, чтобы украсть учетные данные.

Как защитить себя?

  • Используйте менеджер паролей, чтобы избежать поддельных сайтов.

  • Включите многофакторную аутентификацию.

  • Избегайте «непонятных» сообщений и никогда не делитесь конфиденциальной информацией.

  • Перед торговлей тщательно изучите платформы.

Помните: если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.