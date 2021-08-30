Появились замаскированные под социальные выплаты мошеннические приложения

В приложениях мошенники обещают выплатить компенсацию из-за пандемии в размере от 12 до 300 тысяч рублей. Пользователю нужно ввести ФИО, дату рождения, а также оплатить «взнос» за «оформление перевода» на сумму около 300 рублей. Конечно же, в итоге пользователь не получает ничего.

Сообщается, что Google уже удалила мошеннические приложения из магазина. По информации «Лаборатории Касперского», было совершено как минимум 10 тысяч атак, связанных с мошенничеством на тему социальных выплат. Эксперты говорят, что пользователям следует быть внимательнее и изучать приложения перед установкой.