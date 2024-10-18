Появилось приложение, превращающее любой смартфон в инструмент захвата движений

В отличие от традиционных систем захвата движения, требующих дорогостоящего оборудования и специализированных студий, MobilePoser доступен для всех. Он использует сочетание данных датчиков, машинного обучения и физики для достижения замечательной точности. Возможность приложения работать на мобильных устройствах делает его идеальным для широкого спектра применений, вплоть до создания игр. А сотрудники здравоохранения могут использовать приложение для анализа подвижности и походки пациентов, что поможет в диагностике и лечении.

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