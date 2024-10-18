Появилось приложение, превращающее любой смартфон в инструмент захвата движений

Опубликовано 18 октября 2024, 15:001 мин.
Появилось приложение, превращающее любой смартфон в инструмент захвата движенийДвижения всего тела
Инженеры Северо-Западного университета разработали новое приложение MobilePoser, которое превращает смартфоны в мощные инструменты захвата движения. Используя датчики, уже встроенные в наши устройства, MobilePoser может точно отслеживать положение всего тела человека и его движения в режиме реального времени.
В отличие от традиционных систем захвата движения, требующих дорогостоящего оборудования и специализированных студий, MobilePoser доступен для всех. Он использует сочетание данных датчиков, машинного обучения и физики для достижения замечательной точности. Возможность приложения работать на мобильных устройствах делает его идеальным для широкого спектра применений, вплоть до создания игр. А сотрудники здравоохранения могут использовать приложение для анализа подвижности и походки пациентов, что поможет в диагностике и лечении.
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