Появился банковский троянец для смартфонов, который «отказывается» заражать русскоговорящих пользователей

Троянец поражает банковские и криптовалютные приложения. Когда пользователь Android взаимодействует с уведомлением или пытается открыть поражённое приложение, появляется окно, которое собирает логины и пароли, введённые жертвой.

В Group-IB сообщили, что банковский троянец распространяется через «ложные приложения», представленные в Google Play. Жертвами стали 215 международных банков, 94 криптовалюты и 110 платформ обмена криптовалют в США, Турции, Испании, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

Интересно, что Godfather, похоже, отказывается заражать телефоны, в которых предпочтение отдаётся языку постсоветских стран. Список стран включает Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан и Таджикистан. Это наводит Group-IB на мысль, что разработчики троянца русскоязычные.