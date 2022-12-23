Появился банковский троянец для смартфонов, который «отказывается» заражать русскоговорящих пользователей

Появился банковский троянец для смартфонов, который «отказывается» заражать русскоговорящих пользователейА вот жителей других стран атакует
По данным компании по кибербезопасности Group-IB, Android-смартфоны граждан 16 стран поражает банковский троян Godfather. Что интересно, он «не трогает» русскоязычных пользователей.
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Троянец поражает банковские и криптовалютные приложения. Когда пользователь Android взаимодействует с уведомлением или пытается открыть поражённое приложение, появляется окно, которое собирает логины и пароли, введённые жертвой.
В Group-IB сообщили, что банковский троянец распространяется через «ложные приложения», представленные в Google Play. Жертвами стали 215 международных банков, 94 криптовалюты и 110 платформ обмена криптовалют в США, Турции, Испании, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.
Интересно, что Godfather, похоже, отказывается заражать телефоны, в которых предпочтение отдаётся языку постсоветских стран. Список стран включает Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан и Таджикистан. Это наводит Group-IB на мысль, что разработчики троянца русскоязычные.