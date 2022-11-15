Появился первый браузер со встроенным TikTok

14:57, 15 ноября 2022
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Появился первый браузер со встроенным TikTokЭто Opera
Разработчик веб-браузера Opera объявил о добавлении встроенного TikTok на боковую панель программы. Это позволяет пользователям прокручивать ролики в соцсети и публиковать контент без открытия отдельного приложения или создания новой вкладки.
Чтобы включить функцию, нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши на боковой панели браузера и перейти в раздел «Мессенджеры». После включения пользователи могут открыть боковую панель и прокрутить свою ленту TikTok в левой части экрана.
Opera утверждает, что является единственным браузером, который интегрирует TikTok в свою боковую панель.
Ранее компания уже добавила на боковую панель различные мессенджеры и платформы социальных сетей, включая WhatsApp и Twitter.