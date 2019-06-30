Появился первый русскоязычный Telegram-канал с миллионом подписчиков

Сообщается, что миллион подписчиков блогер набрал всего за полгода. Только три месяца назад подписаны были 500 тысяч человек. Свою карьеру Эдвард Бил начал с YouTube и Instagram. На этих площадках он тоже довольно быстро набрал подписчиков. Сейчас на его YouTube-канале чуть больше 1 600 000 подписчиков, а в Instagram — 2,3 миллиона.

Парень занимается тем, что выводит из себя окружающих. И контент, который получается на основе этого, весьма специфичный. Почему блогеру удаётся так быстро набирать аудиторию — хороший вопрос. Видимо, людям в интернете по-прежнему нравится преимущественно треш.