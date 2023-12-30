Появился вирус, который захватывает ваш Google-аккаунт, «оживляя» cookie-файлы

Вот как это работает:

Вредоносное ПО заражает ваше устройство, нацеливаясь на хранилища данных Chrome.

Вредоносная программа похищает хранящиеся токены для входа в систему — ключи к вашему аккаунту.

Используя эти украденные токены, вредоносная программа взаимодействует с API Google, предназначенным для синхронизации аккаунтов. С помощью этой темной магии создаются «зомби-куки», которые выступают в качестве постоянных учетных данных для входа в аккаунт.

Даже если вы смените пароль, воскрешенные файлы cookie дадут злоумышленнику возможность беспрепятственно управлять вашим аккаунтом Google, что может привести к раскрытию электронной почты, документов, фотографий и многого другого.

И что самое интересное? Этот эксплойт может повторяться многократно, если вы не обнаружите и не уничтожите первоначальное заражение вредоносным ПО. Даже сброс пароля дает ложное чувство безопасности, поскольку злоумышленник может снова оживить «зомби-куки». Ситуация осложняется еще и тем, что к ней причастны многочисленные группировки, активно продающие этот эксплойт. Некоторые даже утверждают, что усовершенствовали его, чтобы обойти первоначальные контрмеры Google.

Что вы можете сделать?