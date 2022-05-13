Появится версия WhatsApp для компьютеров Apple

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Появится версия WhatsApp для компьютеров AppleНо когда, пока не известно
Стало известно, что разработчики мессенджера WhatsApp готовят к выпуску версию для компьютеров под управлением macOS.
С помощью нового приложения можно будет связывать компьютер со смартфоном на любой ОС — и под управлением iOS, и Android. Отмечается, что интерфейс десктопной версии для компьютеров Apple будет удобным.
Но когда версия для macOS выйдет, пока не известно. Приложение ещё не выпущено даже для тестирования.