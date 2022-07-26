Правда ли, что Россия подтолкнёт «Авито» к закрытию и начнёт лично следить за объявлениями граждан

Правда ли, что Россия подтолкнёт «Авито» к закрытию и начнёт лично следить за объявлениями гражданИ как это будет работать
Депутаты Госдумы всего за неделю рассмотрели новый законопроект, согласно которому вскоре в России появится единый оператор цифровых рекламных конструкций. Контролироваться им будет размещение как наружной рекламы, так и интернет-объявления от частных пользователей.
В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что это даст возможность защитить интересы страны и уменьшить влияние санкций. Предполагается, что благодаря этому реже будет распространяться ложная информация. Существовать будет при этом всего один оператор, который будет решать, кто, что и где конкретно может рекламировать.
Сервис «Авито» принадлежит сегодня организации Prosus (Нидерланды), а эта компания - фонду Naspers (Южная Африка).
Если закон будет принят в том виде, в котором он существует сейчас, многие площадки онлайн-объявлений закроются, говорит Глеб Задоя, специалист компании «Аналитика онлайн». Связано это с тем, что такие объявления могут просто не проходить «проверку», поэтому станут менее доступными.
Однако есть вероятность, что представители «Авито» всё же готовились к принятию подобных законов. Например, компания локализовала на территории России все свои сервисы и данные российских пользователей, а акционер организации после начала спецоперации на Украине предоставил формальное право управлять «Авито» менеджерам из России.
Олег Абелев, начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст», считает, что теперь есть три варианта развития событий, связанных с «Авито». Первый - ребрендинг или объединение компании с похожими онлайн-площадками. При этом если все финансовые операции будут проводиться только в России и станут «прозрачными» для чиновников, а доля компании на рынке РФ увеличится, то это, скорее всего, устроит российское государство, говорит Абелев.
Второй вариант развития событий предполагает, что «Авито» останется в стране в том виде, в котором сервис существует сейчас. В этом случае всё равно площадке придётся отказаться от передачи любых данных за рубеж. Вероятнее всего, за этим сервисом будет строго следить власть РФ.
Третий возможный сценарий - уход «Авито» из России. Теоретически в данном случае компания может оставить домен, но при этом ограничить его функционирование до завершения политических катаклизмов. В дальнейшем сервис сможет быстро восстановить свои позиции на российском рынке. Вообще подобный метод больше подходит для торговых организаций, а не для площадок объявлений.