Правда ли, что Россия подтолкнёт «Авито» к закрытию и начнёт лично следить за объявлениями граждан

Депутаты Госдумы всего за неделю рассмотрели новый законопроект, согласно которому вскоре в России появится единый оператор цифровых рекламных конструкций. Контролироваться им будет размещение как наружной рекламы, так и интернет-объявления от частных пользователей.

В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что это даст возможность защитить интересы страны и уменьшить влияние санкций. Предполагается, что благодаря этому реже будет распространяться ложная информация. Существовать будет при этом всего один оператор, который будет решать, кто, что и где конкретно может рекламировать.

Сервис «Авито» принадлежит сегодня организации Prosus (Нидерланды), а эта компания - фонду Naspers (Южная Африка).

Если закон будет принят в том виде, в котором он существует сейчас, многие площадки онлайн-объявлений закроются, говорит Глеб Задоя, специалист компании «Аналитика онлайн». Связано это с тем, что такие объявления могут просто не проходить «проверку», поэтому станут менее доступными.