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Правительства стран начали отказываться от WhatsApp
В Индии перейдут на другой мессенджер
Недавно стало известно, что руководство ООН отказалось от использования WhatsApp, так как данный мессенджер считается незащищённым. Теперь СМИ сообщают, что правительство Индии намерено заменить WhatsApp на аналогичное приложение — Government Instant Messaging Service (GIMS).
Так представители власти хотят сделать связь между членами правительства более защищённой. Причиной недоверия к WhatsApp стали дискредитирующие мессенджер инциденты.
Пока индийское правительство проводит пилотные тесты приложения GIMS. Полноценный запуск платформы ожидается в конце текущего года. GIMS смогут пользоваться представители государственных учреждений и департаментов, а также правительств штатов.
Мессенджер основан на открытом исходном коде, имеет поддержку 11 индийских языков, а также английского и хинди. Существуют версии и для iOS, и для Android. Таким образом, благодаря собственным мессенджерам, правительства стран начали отказываться от WhatsApp.