Так представители власти хотят сделать связь между членами правительства более защищённой. Причиной недоверия к WhatsApp стали дискредитирующие мессенджер инциденты.

Пока индийское правительство проводит пилотные тесты приложения GIMS. Полноценный запуск платформы ожидается в конце текущего года. GIMS смогут пользоваться представители государственных учреждений и департаментов, а также правительств штатов.

Мессенджер основан на открытом исходном коде, имеет поддержку 11 индийских языков, а также английского и хинди. Существуют версии и для iOS, и для Android. Таким образом, благодаря собственным мессенджерам, правительства стран начали отказываться от WhatsApp.