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Опубликовано 03 февраля 2025, 09:45
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Правительственные сайты США начали отключаться один за одним

Несколько правительственных сайтов США ушли в офлайн на фоне изменений в политике
Несколько правительственных сайтов США неожиданно ушли в офлайн, включая USAID.gov, ForeignAssistance.gov и ChildrenInAdversity.gov. Анализ, проведенный WIRED, показал, что несколько сайтов, связанных с серверами USAID, исчезли в течение двух часов в субботу днем.
Правительственные сайты США начали отключаться один за одним
© Ferra

Перебои в работе связаны с новыми указаниями администрации Трампа, предписывающими федеральным агентствам удалить любые материалы, пропагандирующие гендерную идеологию, до конца 31 января. Это часть более широких усилий по реорганизации правительственных сообщений, пишут СМИ.

Некоторые сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили, что им заблокировали доступ к системам, включая записи сотрудников и важные документы, они пытаются спасти файлы.

Другие правительственные сайты, такие как HealthData.gov и Vaccines.gov, также были на короткое время отключены. Хотя некоторые из них могут быть вызваны техническими проблемами, другие, например ProsperAfrica.gov, прямо заявили, что находятся “на рассмотрении” в связи с новыми исполнительными приказами.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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