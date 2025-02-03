Правительственные сайты США начали отключаться один за одним

Перебои в работе связаны с новыми указаниями администрации Трампа, предписывающими федеральным агентствам удалить любые материалы, пропагандирующие гендерную идеологию, до конца 31 января. Это часть более широких усилий по реорганизации правительственных сообщений, пишут СМИ.

Некоторые сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) сообщили, что им заблокировали доступ к системам, включая записи сотрудников и важные документы, они пытаются спасти файлы.

Другие правительственные сайты, такие как HealthData.gov и Vaccines.gov, также были на короткое время отключены. Хотя некоторые из них могут быть вызваны техническими проблемами, другие, например ProsperAfrica.gov, прямо заявили, что находятся “на рассмотрении” в связи с новыми исполнительными приказами.