Правительственные заказы, миллиарды вложений, но запускать таймер ChatGPT не умеет

Опубликовано 08 апреля 2026, 09:551 мин.
Правительственные заказы, миллиарды вложений, но запускать таймер ChatGPT не умеетНужен год
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман признал, что на то, чтобы научить ChatGPT отсчитывать время нужно… время. На решение этой задачи может уйти около года.
© OpenAI
Всё началось с ролика в TikTok. Автор попросил голосовую версию ChatGPT засечь, за сколько он пробежит милю. Вот только бот не только не запустил таймер, но и выдумал результат. Альтман, комментируя ролик, назвал проблему «известной» разработчикам. И пообещал добавить функционал: «возможно, понадобится примерно год».
И да, языковые модели действительно плохо обращаются со временем. Они даже не могут определить время на картинке с часами, над чем также смеются в TikTok.