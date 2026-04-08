Правительственные заказы, миллиарды вложений, но запускать таймер ChatGPT не умеет

Всё началось с ролика в TikTok. Автор попросил голосовую версию ChatGPT засечь, за сколько он пробежит милю. Вот только бот не только не запустил таймер, но и выдумал результат. Альтман, комментируя ролик, назвал проблему «известной» разработчикам. И пообещал добавить функционал: «возможно, понадобится примерно год».

И да, языковые модели действительно плохо обращаются со временем. Они даже не могут определить время на картинке с часами, над чем также смеются в TikTok.