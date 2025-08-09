Правительственный Центр развития ИИ провёл встречу с регионами и бизнесом

Среди типовых сервисов — геопространственная аналитика, обработка документов для госслужащих, быстрая работа с обращениями граждан. Обсуждалась также новая цифровая платформа для обмена лучшими практиками ИИ на базе портала "Цифровой регион" Московской области. Регионы смогут выбирать и использовать подходящие решения.

Руководитель Центра Ильдар Ахметов подчеркнул, что цель — создать площадку для общения регионов, бизнеса и государства и продвигать эффективные ИИ-решения. Кроме того, участники отметили проблемы с хранением данных и недостатком центров обработки.