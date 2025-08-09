Приложения
Правительственный Центр развития ИИ провёл встречу с регионами и бизнесом

Наладил сотрудничество с регионами и бизнесом
Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России провёл встречу с представителями бизнеса и регионов. Все ради обсуждения ускоренного внедрения ИИ в госуправление и экономику, пишет ТАСС.
Участники договорились, что для успешного внедрения ИИ нужен централизованный подход. Он поможет быстрее внедрять технологии, снизить затраты и уменьшить риски. Центр не только собирает мнения и пожелания от регионов и бизнеса, но и анализирует рынок, подбирает лучшие решения для масштабирования. Уже отобрано около 10 таких решений, которые будут внедряться на федеральном уровне и доступны для регионов и ведомств.

Среди типовых сервисов — геопространственная аналитика, обработка документов для госслужащих, быстрая работа с обращениями граждан. Обсуждалась также новая цифровая платформа для обмена лучшими практиками ИИ на базе портала "Цифровой регион" Московской области. Регионы смогут выбирать и использовать подходящие решения.

Руководитель Центра Ильдар Ахметов подчеркнул, что цель — создать площадку для общения регионов, бизнеса и государства и продвигать эффективные ИИ-решения. Кроме того, участники отметили проблемы с хранением данных и недостатком центров обработки.