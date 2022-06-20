Правительство Казахстана уличили в применении шпионской Android-программы

Известно, что разработчики Hermit взаимодействовали с военными и спецслужбами Пакистана, Чили, Монголии, Бангладеш, Вьетнама, Мьянмы и Туркменистана. А в Казахстане ПО могли использовать для слежки. Аналитики рассказали, что разработчики Hermit более трёх десятилетий работают на том же рынке, что и разработчик Pegasus — шпонского ПО, которое применялось для массовой слежки за журналистами, активистами, бизнесменами и политическими деятелями.