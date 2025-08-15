Ранее xAI планировала продавать свои продукты федеральным ведомствам через General Services Administration (GSA), называя это важным шагом для госбизнеса. Однако после скандала GSA внезапно решила убрать Grok из списка доступных инструментов. Источники утверждают, что причиной стало именно антисемитское поведение чат-бота.

Сейчас сайт xAI для госструктур еще не обновлён, и компания официально не подтвердила отказ правительства от Grok. При этом контракт Пентагона на $ 200 млн, по всей видимости, остаётся в силе.

Если Grok исключен из программы GSA, это может стать серьёзным ударом для xAI, которая пытается опередить конкурентов и создать крупнейший суперкомпьютер в мире. Конкуренты вроде OpenAI, Anthropic и Google уже сотрудничают с правительством и могут занять нишу, которую планировал Grok, отмечают эксперты.