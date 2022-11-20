Правительство США все еще не уверено в сделке Маска по покупке Twitter

Правительство США все еще не уверено в сделке Маска по покупке TwitterРасследование будет продолжаться
Сделка Илона Маска по приобретению Twitter за 44 млрд долларов не отпускает власти США. Согласно Bloomberg, США выясняют, имеют ли иностранные инвестиционные партнеры Маска доступ к персональным данным пользователей на платформе.
Источники сообщили Bloomberg, что правительство просит предоставить более подробную информацию о частных соглашениях Маска с международными инвесторами, владеющими долями в компании, среди которых принц Саудовской Аравии и Катарское управление инвестиций. Деловые операции Маска на Украине и в Китае также вызывают беспокойство США.
Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая также является главой Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), заявила, что не видит "никаких оснований" для расследования приобретения Маском компании Twitter. Однако президент страны Джо Байден выразил мнение, что "отношения Маска с другими странами достойны того, чтобы на них обратили внимание", а сенатор Крис Мерфи также призвал CFIUS изучить долю Саудовской Аравии в Twitter.