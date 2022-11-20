Правительство США все еще не уверено в сделке Маска по покупке Twitter

Источники сообщили Bloomberg, что правительство просит предоставить более подробную информацию о частных соглашениях Маска с международными инвесторами, владеющими долями в компании, среди которых принц Саудовской Аравии и Катарское управление инвестиций. Деловые операции Маска на Украине и в Китае также вызывают беспокойство США.

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен, которая также является главой Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), заявила, что не видит "никаких оснований" для расследования приобретения Маском компании Twitter. Однако президент страны Джо Байден выразил мнение, что "отношения Маска с другими странами достойны того, чтобы на них обратили внимание", а сенатор Крис Мерфи также призвал CFIUS изучить долю Саудовской Аравии в Twitter.