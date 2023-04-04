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09:22, 04 апреля 2023
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Правительству ещё одной страны запретят использовать TikTok

После США

Австралийские чиновники не смогут использовать популярное приложение TikTok на своих служебных устройствах. Об этом заявил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус.

Правительству ещё одной страны запретят использовать TikTok

Фото: Unsplash

По его словам, запрет связан с рисками безопасности и возможным вмешательством Китая во внутренние дела Австралии. Решение было принято после консультаций со службой разведки и органами безопасности. Запрет вступит в силу в ближайшее время и коснётся всех департаментов и агентств. Некоторые министры уже удалили свои аккаунты в TikTok.

Австралия последовала примеру США, которые также запретили TikTok на служебных устройствах из-за опасений по поводу китайского влияния.

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