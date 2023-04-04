Правительству ещё одной страны запретят использовать TikTok

По его словам, запрет связан с рисками безопасности и возможным вмешательством Китая во внутренние дела Австралии. Решение было принято после консультаций со службой разведки и органами безопасности. Запрет вступит в силу в ближайшее время и коснётся всех департаментов и агентств. Некоторые министры уже удалили свои аккаунты в TikTok.

Австралия последовала примеру США, которые также запретили TikTok на служебных устройствах из-за опасений по поводу китайского влияния.