Православные активисты потребовали удалить из WhatsApp «ЛГБТ»-смайлы

12:18, 17 января 2023
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Православные активисты потребовали удалить из WhatsApp «ЛГБТ»-смайлыПишут, что «гомосексуализм — смертный грех»
СМИ сообщили, что православные активисты из движения «Сорок Сороков» отправили в адрес WhatsApp досудебное заявление с требованием удалить некоторые эмодзи.
Фото: Unsplash
В частности, «Сорок Сороков» не устроили картинки, изображающие радугу с облаками, пары мужчин или женщин, беременного человека мужского гендера и некоторые флаги. Активисты заявляют, что это всё пропаганда ЛГБТ. Они ссылаются на недавно приятный в РФ закон относительно этого и на Священное Писание.
«Сорок сороков» пригрозили WhatsApp судом в случае неудаления эмодзи.