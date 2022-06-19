Правозащитники потребовали добавить в Facebook* статусы для сторонников многожёнства

Письмо компании направила Организация полиамории и этической немоногамии (OPEN). Правозащитники утверждают, что текущие опции статуса отношений в Facebook является «исключающим» для людей, которые практикуют этическую немоногамию. Группа попросила, чтобы Meta разрешила пользователям отмечать всех своих романтических партнёров.

Этической немоногамией называют принцип построения отношений, в которых участники могут заводить романтические связи с любым количеством людей, но обязаны вести себя открыто и честно по отношению ко всем партнёрам, не скрывать от них других партнёров. Согласно данным OPEN, 4-5% взрослых американцев придерживаются этической немоногамии.

Представитель Meta сообщил, что компания изучает письмо, и отметил, что Facebook уже позволяет пользователям указывать в своём профиле, что они находятся в «открытых отношениях» с одним или несколькими людьми.