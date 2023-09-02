Предок Google Ассистента справлялся с работой лучше даже без ИИ и нейросетей

Предок Google Ассистента справлялся с работой лучше даже без ИИ и нейросетейКто-то по нему даже скучает
Когда-то приложение Google Now on Tap было удобным телефонным помощником, который мог быстро получить информацию с экрана, будь то подробности о фильме или отзывы о ресторане. Сегодня эти функции в значительной степени исчезли, о чем пишет Абнер Ли в статье 9to5Google.
План Google по «омоложению» Ассистента предполагает использование больших языковых моделей (LLM). Считается, что такой «усовершенствованный помощник» снова будет анализировать экран на предмет дат, времени, местоположения и предлагать сохранить их в Google Календаре, управляться все это будет голосом, само собой.
Этот сдвиг по сравнению с прошлым, когда функция Now on Tap и без этого отлично справлялась с предоставлением информации, связанной с экраном, подчеркивает, как Google переходит к голосовым функциям Ассистента. Хотя он и начинал свою жизнь с умных колонок и со временем добрался до телефонов, некоторые утверждают, что он стал слишком ориентирован на голос, пренебрегая экраном.
Ли считает, что команда разработчиков Android, хорошо знакомая с возможностями платформы, должна разработать новые функции, вернув легкость и полезность Now on Tap.