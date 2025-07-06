Он отметил, что в трудах Святых Отцов ИИ, конечно, не упоминается, поэтому Церковь ищет свои пути для ответа на современные технологические вызовы. Работой занимаются специальные церковные структуры — Синодальная комиссия по биоэтике, рабочая группа при Межсоборном присутствии, а также Учебный комитет, который рассматривает использование ИИ в образовании.

Также РПЦ сотрудничает с представителями других конфессий, религий и светского сообщества. Например, ведётся диалог с католиками, мусульманами, иудеями, а также специалистами из Ирана. Церковь также взаимодействует с организациями вроде Сбербанка, Яндекса, ВШЭ и МГИМО.

Главная цель — понять, как технологии, в том числе ИИ, могут использоваться с уважением к человеческому достоинству и свободе личности.