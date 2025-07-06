Приложения
Опубликовано 06 июля 2025, 20:31
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Представитель РПЦ: богословское осмысление ИИ — важная и системная работа

Они не останавливаются
Протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, рассказал, что Русская православная церковь уже около десяти лет занимается богословским осмыслением темы искусственного интеллекта (ИИ). Хотя тема новая, она требует подхода, основанного именно на христианских ценностях, а не только на праве и этике разработчиков.
Представитель РПЦ: богословское осмысление ИИ — важная и системная работа

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Он отметил, что в трудах Святых Отцов ИИ, конечно, не упоминается, поэтому Церковь ищет свои пути для ответа на современные технологические вызовы. Работой занимаются специальные церковные структуры — Синодальная комиссия по биоэтике, рабочая группа при Межсоборном присутствии, а также Учебный комитет, который рассматривает использование ИИ в образовании.

Также РПЦ сотрудничает с представителями других конфессий, религий и светского сообщества. Например, ведётся диалог с католиками, мусульманами, иудеями, а также специалистами из Ирана. Церковь также взаимодействует с организациями вроде Сбербанка, Яндекса, ВШЭ и МГИМО.

Главная цель — понять, как технологии, в том числе ИИ, могут использоваться с уважением к человеческому достоинству и свободе личности.