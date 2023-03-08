Представлен браузер, который будет "подпинывать" вас во время работы

Для устранения отвлекающих факторов в браузер встроен AdBlock 2.0, таймер для режима фокусировки, который отключает все звуки, значки и уведомления на выбранное время или на неопределенный срок. Есть также менеджер задач, который поможет организовать ваш день, есть встроенный таймер Pomodoro.

Утверждается также, что он работает в 3 раза быстрее, чем Chrome. С полным списком функций можно ознакомиться на официальном сайте браузера, либо опробовать их самому.

"Современные браузеры созданы не для работы, а для потребления веб-страниц”, – пишет основатель компании Дмитрий Пушкарев. “От этого недостатка страдают сотни миллионов пользователей. Мы убеждены, что снижение отвлекаемости от веб-страниц уменьшает беспокойство и повышает качество работы и качество жизни людей".