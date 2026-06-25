Приложения
Опубликовано 25 июня 2026, 18:50
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Представлен лаунчер, что превращает экран Android-смартфона в копию Nintendo DS

Mr. Rubik сделал
Энтузиаст под ником Mr. Rubik создаёт лаунчер для Android. Он меняет внешний вид смартфона под стиль Nintendo DS.
Представлен лаунчер, что превращает экран Android-смартфона в копию Nintendo DS

© Mr. Rubik

Интерфейс почти полностью повторяет оформление культовой консоли: шрифты, часы в углу экрана, структура меню. На главном экране отображаются установленные приложения и игры, в том числе сами эмуляторы.

Пользователи смогут менять значки приложений, добавлять уведомления. Есть функция PictoChat для рисования и обменивания сообщениями с другими пользователями, как на оригинальной консоли. Правда, пока эта опция работает только в пределах локальной сети.

Представлен лаунчер, что превращает экран Android-смартфона в копию Nintendo DS

© Mr. Rubik

Приложение не требует подключения к интернету и не собирает данные о пользователях.

Дата выхода и цена, правда, пока не объявлены.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#лаунчер
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#Nintendo DS
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