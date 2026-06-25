Представлен лаунчер, что превращает экран Android-смартфона в копию Nintendo DS

Интерфейс почти полностью повторяет оформление культовой консоли: шрифты, часы в углу экрана, структура меню. На главном экране отображаются установленные приложения и игры, в том числе сами эмуляторы.

Пользователи смогут менять значки приложений, добавлять уведомления. Есть функция PictoChat для рисования и обменивания сообщениями с другими пользователями, как на оригинальной консоли. Правда, пока эта опция работает только в пределах локальной сети.