Представлена GPT-4o Mini: более дешевая и эффективная альтернатива GPT-3.5 Turbo

Эта новейшая модель не только является более доступным вариантом, но и может похвастаться показателями производительности. GPT-4o Mini превосходит GPT-4 по «предпочтениям пользователей», пишет компания, и набирает 82% баллов в бенчмарке Massive Multitask Language Understanding (MMLU), который измеряет возможности ИИ.

Начиная с сегодняшнего дня, модель будет доступна всем пользователям ChatGPT.