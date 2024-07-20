Представлена GPT-4o Mini: более дешевая и эффективная альтернатива GPT-3.5 Turbo

Опубликовано 20 июля 2024, 12:45
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Представлена GPT-4o Mini: более дешевая и эффективная альтернатива GPT-3.5 TurboНа 60% дешевле
OpenAI представила GPT-4o Mini, новую экономную модель ИИ, призванную сократить расходы и энергопотребление, расширив при этом доступ к ИИ-технологиям. Анонсированная в четверг, модель GPT-4o Mini имеет значительно более низкую цену, чем ее предшественница GPT-3.5 Turbo, — всего 15 центов за миллион входных токенов и 60 центов за миллион выходных токенов — более чем на 60% дешевле.
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Эта новейшая модель не только является более доступным вариантом, но и может похвастаться показателями производительности. GPT-4o Mini превосходит GPT-4 по «предпочтениям пользователей», пишет компания, и набирает 82% баллов в бенчмарке Massive Multitask Language Understanding (MMLU), который измеряет возможности ИИ.
Начиная с сегодняшнего дня, модель будет доступна всем пользователям ChatGPT.